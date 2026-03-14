В КСИР заявили, что уничтожили важные системы воздушного наблюдения и взяли под контроль еще одну часть неба.

Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о самой мощной атаке на Израиль с начала конфликта. По словам командующего ВКС КСИР генерала Маджида Мусави, Иран выпустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн каждая.

Целью удара стали объекты на территории Израиля. Мусави подчеркнул, что в результате операции уничтожены важные системы израильского воздушного наблюдения.

«Это был самый мощный боевой обстрел израильского режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — написал генерал в соцсети X.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько членов его семьи. В Белом доме заявляли о намерении добиться смены режима в Тегеране.

Россия осудила удары, назвав их нарушением Устава ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что атаки сорвали прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Несмотря на условия, Тегеран занимает жесткую позицию. 10 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Иранский дипломат напомнил о «горьком опыте» общения с Вашингтоном.

Советник при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази ранее подчеркивал, что республика больше не видит места для дипломатии и готова к войне с США.

Также сообщалось, что Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации. Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

Ранее мы писали, что вдова погибшего лидера Ирана Али Хаменеи выжила после атаки США и Израиля. Прошлые сообщения о гибели жены правителя Исламской Республики оказались ложными.

