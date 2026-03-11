Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

Автор фото: Vahid Salemi / AP

Иран готов обсуждать дипломатическое урегулирование, но только на своих условиях. Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в Тегеране, республика выдвинула ряд требований для начала переговорного процесса с США.

В список условий вошли:

гарантии ненападения США на Иран в будущем;

реализация полного ядерного топливного цикла;

выплата компенсаций.

По данным телеканала, Иран отвергает все посреднические инициативы по прекращению огня, пока не получит реальных гарантий.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько членов его семьи. В Белом доме заявляли о намерении добиться смены режима в Тегеране.

Россия осудила удары, назвав их нарушением Устава ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что атаки сорвали прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Несмотря на условия, Тегеран занимает жесткую позицию. 10 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Иранский дипломат напомнил о «горьком опыте» общения с Вашингтоном.

Советник при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази ранее подчеркивал, что республика больше не видит места для дипломатии и готова к войне с США.

Ранее Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.

