Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации
Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.
Иран готов обсуждать дипломатическое урегулирование, но только на своих условиях. Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в Тегеране, республика выдвинула ряд требований для начала переговорного процесса с США.
В список условий вошли:
гарантии ненападения США на Иран в будущем;
реализация полного ядерного топливного цикла;
выплата компенсаций.
По данным телеканала, Иран отвергает все посреднические инициативы по прекращению огня, пока не получит реальных гарантий.
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько членов его семьи. В Белом доме заявляли о намерении добиться смены режима в Тегеране.
Россия осудила удары, назвав их нарушением Устава ООН. Президент Владимир Путин отмечал, что атаки сорвали прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Несмотря на условия, Тегеран занимает жесткую позицию. 10 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. Иранский дипломат напомнил о «горьком опыте» общения с Вашингтоном.
Советник при канцелярии верховного лидера Ирана Камаль Харази ранее подчеркивал, что республика больше не видит места для дипломатии и готова к войне с США.
Ранее Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.
