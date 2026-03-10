Политика
10 марта 20:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.

Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Автор фото: РИА Новости

Во время телефонного разговора, который состоялся между президентом России  Владимиром Путиным и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, стороны снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с израильско-американской агрессией против Ирана. 

Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России относительно  скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан выразил благодарность за поддержку и за гуманитарную помощь Ирану, поступившую из России.

Ранее Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным об Украине и Иране. Беседа длилась около часа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.

Также сообщалось, что Иран готов к деэскалации, если соседи перестанут быть плацдармом для атак. Пезешкиан в разговоре с Эрдоганом обвинил США и Израиль в попытке стравить Тегеран с региональными странами.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

 

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.