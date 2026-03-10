Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.
Во время телефонного разговора, который состоялся между президентом России Владимиром Путиным и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, стороны снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с израильско-американской агрессией против Ирана.
Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России относительно скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан выразил благодарность за поддержку и за гуманитарную помощь Ирану, поступившую из России.
Ранее Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным об Украине и Иране. Беседа длилась около часа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
Также сообщалось, что Иран готов к деэскалации, если соседи перестанут быть плацдармом для атак. Пезешкиан в разговоре с Эрдоганом обвинил США и Израиль в попытке стравить Тегеран с региональными странами.
