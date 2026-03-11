Обсудили ли Путин и Трамп снятие санкций с российской нефти
Ранее в Вашингтоне планировали отменить часть своих ограничений против нефтяной отрасли других стран и не применять их снова.
Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа тема снятия санкций с экспорта нефти из России детально не фигурировала. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Песков объяснил, что предпринятые США действия направлены на попытку стабилизировать ситуацию на рынке на фоне событий в Персидском заливе.
Ранее в Вашингтоне планировали отменить часть своих ограничений против нефтяной отрасли других стран и не применять их снова. Сделать это намерены ради снижения цен. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что стороны ведут переговоры об ослаблении санкций против экспортной российской нефти.
Меры для регуляции ситуации на мировом энергорынке намерены обсудить и министры финансов стран G7. На экстренном совещании они обсудят возможное высвобождение нефти из запасов в связи с резким ростом цен.
