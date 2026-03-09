Решение могут принять на фоне резкого роста цен.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министры финансов стран G7 на экстренном совещании обсудят возможное высвобождение нефти из запасов, координируемых Международным энергетическим агентством, из-за резкого роста цен на нефть. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Три страны «Большой семерки», включая США, поддерживают идею высвободить часть нефти. При этом некоторые американские чиновники считают, что совместное высвобождение 300–400 миллионов баррелей — 25–30% от 1,2 миллиарда баррелей запасов — было бы подходящим решением.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть - это небольшая плата за безопасность. По словам Трампа, цены на нефть быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана.

Напомним, сообщалось, что впервые с 17 июня 2022 года цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов. Стоимость повысилась на четверть относительно предыдущего закрытия, следует из данных торгов по состоянию на утро 9 марта.

