Россия вновь попала в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2025 года
На первом месте остаются США.
Россия по итогам 2025 года заняла восьмое место в мире по объему ВВП в долларовом выражении, опередив Италию и Канаду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Согласно данным Росстата, объем экономики страны составил 213,5 триллиона рублей, что в пересчете на доллары равно примерно 2,556 триллиона долларов - это позволило стране занять восьмое место в мире по размеру ВВП. Россия опередила Италию с ВВП в 2,553 триллиона долларов, а также Канаду с показателем 2,35 триллиона долларов.
На первом месте остаются США, ВВП которой составляет 30,8 триллиона долларов. Второе место занимает Китай с 19,8 триллиона долларов, а затем Германия с 5,05 триллиона долларов.
В предыдущий раз Россия входила в десятку крупнейших экономик мира в 2022 году. Тогда показатель ВВП составлял около 2,3 триллиона долларов.
Ранее сообщалось, что экономика России второй раз за последние годы отстает от мировой, говорил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Эксперт напомнил, что в начале 90-х годов Россия отставала от мирового уровня примерно на десять лет. Однако на сегодняшний день это отставание практически ликвидировано.
