По итогам 2026 года объемы проданных машин будут сопоставимы с показателями прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России является снежная зима, так полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Его слова передает РИА Новости.

Январь и февраль 2026 года показали сокращение продаж, при этом в конце прошлого года наметился рост, так как сказался отложенный спрос.

«Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — заметил Подщеколдин.

Ожидается, что по итогам года продажи новых авто будут сравнимы с 2025 годом, по словам эксперта, какого-то взлета продаж не ожидается. Помимо этого Подщеколдин надеется на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, так как это позволит поднять продажи.

Ранее сообщалось, что в России старый парк легковых машин из-за того, что продается мало новых автомобилей, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что для того, чтобы машина стала бэушной, она сначала должна побыть новой. Главред журнала «За рулем» полагает, что нужно покупать в год примерно 2,2 миллиона новых машин, а лучше 3 миллиона, тогда парк бы омолаживался.

