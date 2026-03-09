Экономика
9 марта 16:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Продажи новых авто в России снизились из-за снежной зимы

По итогам 2026 года объемы проданных машин будут сопоставимы с показателями прошлого года.

Продажи новых авто в России снизились из-за снежной зимы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России является снежная зима, так полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Его слова передает РИА Новости.

Январь и февраль 2026 года показали сокращение продаж, при этом в конце прошлого года наметился рост, так как сказался отложенный спрос.

«Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — заметил Подщеколдин.

Ожидается, что по итогам года продажи новых авто будут сравнимы с 2025 годом, по словам эксперта, какого-то взлета продаж не ожидается. Помимо этого Подщеколдин надеется на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, так как это позволит поднять продажи.

Ранее сообщалось, что в России старый парк легковых машин из-за того, что продается мало новых автомобилей, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что для того, чтобы машина стала бэушной, она сначала должна побыть новой. Главред журнала «За рулем» полагает, что нужно покупать в год примерно 2,2 миллиона новых машин, а лучше 3 миллиона, тогда парк бы омолаживался.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.