Экономика
9 марта 15:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп объяснил, когда упадут резко выросшие цены на нефть

Президент США считает, что снижение будет после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана.

Трамп объяснил, когда упадут резко выросшие цены на нефть

Автор фото: Charlie Neibergall / AP Photo

Президент США Дональд Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность, объяснив, когда они снизятся. Пост появился в его соцсети Truth Social.

По словам Трампа, цены на нефть быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана. Такой рост - это небольшая плата за безопасность США и всего мира, полагает президент.

Ранее сообщалось, что впервые с 17 июня 2022 года цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов. Стоимость повысилась на четверть относительно предыдущего закрытия, следует из данных торгов по состоянию на утро 9 марта. Также показатели Brent с начала прошлой недели увеличились более чем на половину из-за перекрытия Ормузского пролива, которое может стать причиной перебоев в поставках. Напомним, из-за ракетной атаки на Ормузский пролив, контролируемый Тегераном, были уничтожены не менее десяти нефтяных танкеров.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.