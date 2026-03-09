Трамп объяснил, когда упадут резко выросшие цены на нефть
Президент США считает, что снижение будет после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность, объяснив, когда они снизятся. Пост появился в его соцсети Truth Social.
По словам Трампа, цены на нефть быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана. Такой рост - это небольшая плата за безопасность США и всего мира, полагает президент.
Ранее сообщалось, что впервые с 17 июня 2022 года цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов. Стоимость повысилась на четверть относительно предыдущего закрытия, следует из данных торгов по состоянию на утро 9 марта. Также показатели Brent с начала прошлой недели увеличились более чем на половину из-за перекрытия Ормузского пролива, которое может стать причиной перебоев в поставках. Напомним, из-за ракетной атаки на Ормузский пролив, контролируемый Тегераном, были уничтожены не менее десяти нефтяных танкеров.
