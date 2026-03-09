Президент США считает, что снижение будет после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана.

Автор фото: Charlie Neibergall / AP Photo

Президент США Дональд Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность, объяснив, когда они снизятся. Пост появился в его соцсети Truth Social.

По словам Трампа, цены на нефть быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана. Такой рост - это небольшая плата за безопасность США и всего мира, полагает президент.

Ранее сообщалось, что впервые с 17 июня 2022 года цена майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов. Стоимость повысилась на четверть относительно предыдущего закрытия, следует из данных торгов по состоянию на утро 9 марта. Также показатели Brent с начала прошлой недели увеличились более чем на половину из-за перекрытия Ормузского пролива, которое может стать причиной перебоев в поставках. Напомним, из-за ракетной атаки на Ормузский пролив, контролируемый Тегераном, были уничтожены не менее десяти нефтяных танкеров.

