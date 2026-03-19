Политика
19 марта 09:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Захарова: «Позиция Ирана понятна России, но эскалацию надо прекращать»

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва настойчиво призывает все стороны к диалогу и скорейшему миру.

Автор фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Ирана в конфликте с Израилем и США России понятна. Тегеран защищает свою страну от жесткого нападения, и это вызывает понимание у Москвы.

Однако, подчеркнула Захарова на брифинге, Россия считает необходимым прекратить разрушительные боевые действия.

«Мы по-прежнему считаем императивом деэскалацию, скорейшее прекращение разрушительных боевых действий», — сказала она.

Дипломат добавила, что Москва поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами и настойчиво убеждает их остановить конфликт.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать данные о лечении нового лидера Ирана в Москве. Моджтабу Хаменеи якобы вывезли на военном самолете в рамках строго засекреченной операции.

