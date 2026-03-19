Захарова: «Позиция Ирана понятна России, но эскалацию надо прекращать»
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва настойчиво призывает все стороны к диалогу и скорейшему миру.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Ирана в конфликте с Израилем и США России понятна. Тегеран защищает свою страну от жесткого нападения, и это вызывает понимание у Москвы.
Однако, подчеркнула Захарова на брифинге, Россия считает необходимым прекратить разрушительные боевые действия.
«Мы по-прежнему считаем императивом деэскалацию, скорейшее прекращение разрушительных боевых действий», — сказала она.
Дипломат добавила, что Москва поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами и настойчиво убеждает их остановить конфликт.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать данные о лечении нового лидера Ирана в Москве. Моджтабу Хаменеи якобы вывезли на военном самолете в рамках строго засекреченной операции.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.