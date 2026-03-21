Президент США подчеркнул, что охранять пролив должны страны, которые зависят от судоходства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сворачивания военного присутствия на Ближнем Востоке. По его словам, американские цели в регионе близки к достижению.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива — не обязанность Соединенных Штатов. Трамп отметил, что США не пользуются этим маршрутом, поэтому охранять и патрулировать его должны страны, которые зависят от проходящих через пролив судов.

Впрочем, американский лидер добавил, что Вашингтон готов оказать содействие в случае поступления соответствующей просьбы.

Напомним, из-за конфликта с Ираном судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировой нефти, оказалось практически парализовано. Американские военные корабли находятся в регионе с начала операции против Ирана 28 февраля. При этом союзники США по НАТО отказались участвовать в защите пролива, заявив, что это «не их война».

Ранее сообщалось, что вывод войск США из Ормуза поднимет цены на нефть выше 200 долларов. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное решение Трампа, которое заставит союзников самих защищать перевозки в проливе.

