В собственности у народного избранника – дома, квартиры, земельные участки.

Автор фото: «База»

«База», подсчитав активы депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева, который является автором нашумевшего cкандального законопроекта об ограничении работы СМИ, выяснила, что они тянут на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Ссылаясь на источники, канал сообщает, что в собственности у народного избранника из недвижимости имеются два дома, квартира в элитном жилом комплексе в Казани, пять земельных участков и десять различных хозяйственных объектов.

В поселке Кызыл, в частности, Галиев владеет двумя домами общей площадью порядка 600 «квадратов», тремя участками (более тысячи квадратных метров) и землей под хранилище отходов.

Есть у депутата недвижимость и в самом центре Казани - квартира площадью порядка 250 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Лазурные небеса», цены на жилье в котором стартуют от 50 миллионов рублей, и, возможно, два коммерческих помещения, находящихся в южной части города.

Как поведали источники «Базы», парламентарий также является собственником трех земельных участков для личного подсобного хозяйства общей площадью больше 7 тысяч «квадратов» в разных посёлках Татарстана. Кроме того, в Нижневартовске у него есть административно-бытовое здание и склад для хранения холодной продукции.

По информации канала, большую часть недвижимости депутат приобрёл в 2023–2025 годах, во время экологического расследования, затеянного в отношении его предприятия по утилизации отходов.

Ранее Меркачева раскритиковала законопроект Татарстана, касающийся запрета для СМИ. Обозреватель «МК» назвала документ странным и неисполнимым.

