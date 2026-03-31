В Роспотребнадзоре прогнозируют наплыв грызунов в Татарстане из-за снежной зимы
Зарегистрировано почти 60 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
За три месяца в Татарстане было зафиксировано 57 случаев заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Показатели на уровне аналогичного периода прошлого года. Подъема нет, отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.
Однако риски заражения сохраняются с учетом того, что в этом году был высокий снежный покров. Это создало для грызунов благоприятные условия для зимовки. Поэтому меры профилактики, особенно при первом посещении садово-дачных участков, нужно соблюдать. В том числе следует применять средства индивидуальной защиты, проводить уборку и обработку от грызунов.
До этого Авдонина также прокомментировала статистику по гриппу и ОРВИ в республике. По ее словам, ситуация стабильная. Было зарегистрировано 11 304 случая заболеваний. Это на семь процентов больше, чем на предыдущей неделе. Но в целом уровень заболеваемости снижается с девятой недели.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.