Зарегистрировано почти 60 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Автор фото: Андрей Эрштрем / «Известия»

За три месяца в Татарстане было зафиксировано 57 случаев заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Показатели на уровне аналогичного периода прошлого года. Подъема нет, отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

Однако риски заражения сохраняются с учетом того, что в этом году был высокий снежный покров. Это создало для грызунов благоприятные условия для зимовки. Поэтому меры профилактики, особенно при первом посещении садово-дачных участков, нужно соблюдать. В том числе следует применять средства индивидуальной защиты, проводить уборку и обработку от грызунов.

До этого Авдонина также прокомментировала статистику по гриппу и ОРВИ в республике. По ее словам, ситуация стабильная. Было зарегистрировано 11 304 случая заболеваний. Это на семь процентов больше, чем на предыдущей неделе. Но в целом уровень заболеваемости снижается с девятой недели.

