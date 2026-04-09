Общество
9 апреля 15:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане потратят 2 млн рублей на прием гостей

Туроператоры, журналисты и блогеры заселятся в пятизвездочные отели и посетят все возможные достопримечательности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На организацию посещения республики различными гостями в Татарстане направят 2,17 миллиона рублей. Соответствующий тендер, который планируют закрыть до 16 апреля, опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по туризму. Гостей планируют разместить максимум на 70 дней, в частности, 50 суток забронировано в одноместных номерах пятизвездочных отелей, еще 10 — в двухместных номерах четырехзвездочных отелей, а оставшиеся места отвели под любителей природы, которых поселят в модульных домах в пригороде. Для туроператоров, журналистов, блогеров и других также закажут полноценное питание, трансфер и аудиогиды.

Гости посетят экскурсии по Казани и острову-граду Свияжску на русском, английском и китайском языках. Также им подготовят сувенир — чак-чак в презентационной упаковке.

Ранее сообщалось, что на выставку «Культурный код Казани» потратят 10,7 миллиона рублей. Заказчиком выступил Национальный музей Татарстана, в организации также примет участие музей-заповедник «Казанский Кремль».

