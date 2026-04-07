Общество
7 апреля 18:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На выставку «Культурный код Казани» потратят 10,7 млн рублей

Экспозиция пройдет в Присутственных местах столицы республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На проведение художественного события «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции» направят 10,7 миллиона рублей. Заказчиком выступил Национальный музей Татарстана, в организации также примет участие музей-заповедник «Казанский Кремль». Событие пройдет в Присутственных местах города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.


До мая планируется изготовить мультимедийные станции «Живое слово: пословицы и семейные истории», «Ярлык хана Сахиб-Гирея» и «Татары в глазах художников: ранние гравюры и современные реконструкции» и другие. На них потратят 6,65 миллиона рублей. Также требуется оборудовать несколько залов: «Истоки», «Вера», «Торговля и промыслы», «Учеба, просвещение, интеллигенция». Также для выставки до конца июня должны создать инклюзивные элементы для незрячих и слабовидящих, рекламно-информационные материалы и прочее. Все работы должны быть закончены до конца года.

Напомним, что в республике два музея-заповедника, «Остров-град Свияжск» и Кирилло-Белозерский, реализовывают совместный проект — «Собор художников». Он посвящен созданию художественных интерпретаций двух уникальных объектов Всемирного наследия: Успенского собора и монастыря Свияжска.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.