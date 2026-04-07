На выставку «Культурный код Казани» потратят 10,7 млн рублей
Экспозиция пройдет в Присутственных местах столицы республики.
На проведение художественного события «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции» направят 10,7 миллиона рублей. Заказчиком выступил Национальный музей Татарстана, в организации также примет участие музей-заповедник «Казанский Кремль». Событие пройдет в Присутственных местах города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
До мая планируется изготовить мультимедийные станции «Живое слово: пословицы и семейные истории», «Ярлык хана Сахиб-Гирея» и «Татары в глазах художников: ранние гравюры и современные реконструкции» и другие. На них потратят 6,65 миллиона рублей. Также требуется оборудовать несколько залов: «Истоки», «Вера», «Торговля и промыслы», «Учеба, просвещение, интеллигенция». Также для выставки до конца июня должны создать инклюзивные элементы для незрячих и слабовидящих, рекламно-информационные материалы и прочее. Все работы должны быть закончены до конца года.
Напомним, что в республике два музея-заповедника, «Остров-град Свияжск» и Кирилло-Белозерский, реализовывают совместный проект — «Собор художников». Он посвящен созданию художественных интерпретаций двух уникальных объектов Всемирного наследия: Успенского собора и монастыря Свияжска.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Полиция проводит проверку.
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.