Жители республики с начала года оставили 50 миллион рублей в качестве благодарности сотрудникам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посетители из Елабуги и Болгара оказались щедрее, чем жители крупных туристических городов России. Елабужцы в среднем оставляют 500 рублей, а размер благодарности в Болгаре — чуть меньше, 478 рублей. В Санкт-Петербурге и Краснодаре эти показатели равны 404 рублям и 459 рублям соответственно. Всего с начала 2026 года жители республики оставили «на чай» 50 миллионов рублей. Показатель с прошлого года вырос с 343 до 378 рублей, посчитали в сервисе «Нетмонет».

Приложение, недавно запустившееся в республике, отслеживает количество чаевых и составляет рейтинг. Например, за весь прошлый год татарстанцы оставили 285 миллионов рублей чаевых. Лидером, пожалуй, можно назвать некоего гостя в Москве — он суммарно оставил 484 тысячи рублей в благодарность.

«Мы наблюдаем, как посетители регулярно возвращаются в любимые заведения, выстраивая вокруг них личные ритуалы и маршруты», — отметила Оксана Белякова, глава «Нетмонет».

Ранее сообщалось, что казанцы действительно приучились оставлять чаевые за услуги. Доплату готовы предложить 82 процента жителей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.