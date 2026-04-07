Общество
7 апреля 21:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов удерживает второе место в медиарейтинге губернаторов

Опередил раиса Татарстана только глава Башкортостана.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Рустам Минниханов стал вторым в медиарейтинге губернаторов среди глав регионов Приволжского федерального округа, составленном по итогам марта «Медиалогией».  

На первом месте – глава Башкортостана Радий Хабиров. Замыкает тройку лидеров губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В пятерку вошли также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поднявшийся на четыре строчки выше, и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, потерявший две позиции.  

СМИ писали о том, что Рустам Минниханов поблагодарил ушедшего в отставку Фарида Мухаметшина за многолетнюю работу на посту председателя Госсовета Татарстана и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также сообщалось, что раис Татарстана поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамазан.  

Кроме того, СМИ информировали о визите Рустама Минниханова в рамках рабочего визита в город Ухань (Китай) для участия в деловом форуме «Татарстан – Хубэй» и о посещении раисом Татарстана высокотехнологичной компании iFly-tek в городе Хэфэй.

Ранее Татарстан включили в топ регионов с самым высоким ростом зарплат в январе. Лидером оказалась Москва.

