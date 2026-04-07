Общество
7 апреля 23:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Премьера музыкальной комедии «Королёк моей любви» прошла в Казани

В главных ролях - Демис Карибидис и Михаил Галустян.

Автор фото: пресс-служба кинотеатра

Актриса из Татарстана Альбина Кабалина представила в Казани музыкальную комедию «Королёк моей любви», один из крупнейших российско-индийских кинопроектов последних лет, главные роли в котором сыграли Демис Карибидис и Михаил Галустян.  

Зрители встретились с актрисой в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус», где Альбина пообщалась с ними, провела фото- и автограф-сессии и исполнила свой фирменный шпагат.  

В широкий прокат фильм вышел 1 апреля. Действие картины происходит  в вымышленном городе Хурмада. Благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис) борется с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян), который  в итоге оказывается его братом, с которым он был разлучен в детстве.  

 - Эту картину нужно посмотреть, чтобы отвлечься и «проснуться». Иногда говорят, что актеры не спасают жизни, как врачи. Но я спрошу в ответ: а души кто будет лечить? Искусство меняет вкус к жизни! И наш фильм именно об этом: о красках, песнях и о том, что жизнь – это большой подарок. Жизнь – это вкус, и никакие преграды этому не помеха, — поделилась Альбина Кабалина.  

В фильме также снимались Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева, Владимир Майсурадзе, Саша Бугин, Андрей Москвичев, Виктор Захаров, Васант Балан и другие актёры из России и Индии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.