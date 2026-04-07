Актриса из Татарстана Альбина Кабалина представила в Казани музыкальную комедию «Королёк моей любви», один из крупнейших российско-индийских кинопроектов последних лет, главные роли в котором сыграли Демис Карибидис и Михаил Галустян.

Зрители встретились с актрисой в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус», где Альбина пообщалась с ними, провела фото- и автограф-сессии и исполнила свой фирменный шпагат.

В широкий прокат фильм вышел 1 апреля. Действие картины происходит в вымышленном городе Хурмада. Благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис) борется с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян), который в итоге оказывается его братом, с которым он был разлучен в детстве.

- Эту картину нужно посмотреть, чтобы отвлечься и «проснуться». Иногда говорят, что актеры не спасают жизни, как врачи. Но я спрошу в ответ: а души кто будет лечить? Искусство меняет вкус к жизни! И наш фильм именно об этом: о красках, песнях и о том, что жизнь – это большой подарок. Жизнь – это вкус, и никакие преграды этому не помеха, — поделилась Альбина Кабалина.

В фильме также снимались Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева, Владимир Майсурадзе, Саша Бугин, Андрей Москвичев, Виктор Захаров, Васант Балан и другие актёры из России и Индии.

