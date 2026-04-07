В столице Татарстана обсудили, как усилить работу с несовершеннолетними из «групп риска».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В гимназии №107 Ново-Савиновского района прошло выездное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних, посвященное борьбе с подростковой преступностью, провел которое Ильсур Метшин.

- Проблема правонарушений несовершеннолетних, вероятно, будет существовать всегда. Подростки болезненно воспринимают несправедливость и остро реагируют на скуку. Их протест – это зачастую скрытая просьба о внимании, любви и признании. Наша с вами общая задача – создать условия для того, чтобы каждый подросток чувствовал, что он не изгой, – обратился глава города к участникам заседания - руководителям профильных ведомств, представителям правоохранительных органов, системы образования и депутатам.

Согласно озвученной Метшиным статистике за 20 лет, число совершивших преступления подростков снизилось почти в четыре раза, а количество самих преступлений - в три раза. Но в 2025 году, впервые за два десятилетия, подростковая преступность снова показала рост.

По мнению мэра Казани, одна из причин тому - работа со стороны Украины специальных центров, нацеленные на вовлечение российских подростков в диверсионную и террористическую деятельность, в том числе в нападения на школы и другие учебные учреждения.

Было принято решение усилить работу с трудными подростками через институт общественных воспитателей, которые помогают несовершеннолетним найти правильные жизненные ориентиры и вернуться к социально приемлемому образу жизни, пишет пресс-служба казанской мэрии.

- В каждом районе есть актив и советы директоров школ. Необходимо проводить совместные совещания с участием представителей крупных предприятий, бизнеса и депутатов. Каждый ребенок, нуждающийся в поддержке, должен быть под присмотром, чтобы ни один подросток не остался один на один со своими проблемами, – поручил Ильсур Метшин.

