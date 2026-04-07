Общество
7 апреля 23:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани впервые за 20 лет подростковая преступность показала рост

В столице Татарстана обсудили, как усилить работу с несовершеннолетними из «групп риска».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В гимназии №107 Ново-Савиновского района прошло выездное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних, посвященное борьбе с подростковой преступностью, провел которое Ильсур Метшин.  

- Проблема правонарушений несовершеннолетних, вероятно, будет существовать всегда. Подростки болезненно воспринимают несправедливость и остро реагируют на скуку. Их протест – это зачастую скрытая просьба о внимании, любви и признании. Наша с вами общая задача – создать условия для того, чтобы каждый подросток чувствовал, что он не изгой, – обратился глава города к участникам заседания - руководителям профильных ведомств, представителям правоохранительных органов, системы образования и депутатам.  

Согласно озвученной Метшиным статистике за 20 лет, число совершивших преступления подростков снизилось почти в четыре раза, а количество самих преступлений - в три раза. Но в 2025 году, впервые за два десятилетия, подростковая преступность снова показала рост.  

По мнению мэра Казани, одна из причин тому -  работа со стороны Украины специальных центров, нацеленные на вовлечение российских подростков в диверсионную и террористическую деятельность, в том числе в нападения на школы и другие учебные учреждения.  

Было принято решение усилить работу с трудными подростками через институт общественных воспитателей, которые помогают  несовершеннолетним найти правильные жизненные ориентиры и вернуться к социально приемлемому образу жизни, пишет пресс-служба казанской мэрии.  

- В каждом районе есть актив и советы директоров школ. Необходимо проводить совместные совещания с участием представителей крупных предприятий, бизнеса и депутатов. Каждый ребенок, нуждающийся в поддержке, должен быть под присмотром, чтобы ни один подросток не остался один на один со своими проблемами, – поручил Ильсур Метшин.

Ранее сообщалось, что скончалась учительница, на которую напал подросток у школы в Пермском крае. Женщина после нападения находилась в очень тяжелом состоянии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.