Причина – увеличившаяся скорость солнечного ветра.

Автор фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В ближайшие сутки на Землю могут обрушиться слабые и средние магнитные бури, предупредила в своем официальном телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируются слабые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.

По словам представителей лаборатории, причина повышенной геомагнитной активности – в несколько превышающей норму скорости солнечного ветра, которая составляет порядка 500 километров в секунду вместо обычных 300-400 километров в секунду.

