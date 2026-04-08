В городе организуют пришкольные и загородные лагеря, а также трудовые отряды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На выездном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних в Казани, посвященном борьбе с подростковой преступностью, его участники обсудили летнюю занятость и организацию отдыха казанских школьников.

Была озвучена следующая статистика: каждый год в загородных лагерях проводят каникулы более 20 тысяч юных казанцев. Путевки детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, полностью оплачивает городской бюджет. Прошлым летом здесь отдохнул 751 «трудный» подросток, еще более 2 тысяч ребят находились в пришкольных лагерях.

В Казани каждый год организуют для подростков 14-17 лет отряды труда и отдыха. В 2025 году в них смогли подзаработать 827 школьников, половина из которых – это находящиеся на внутреннем профилактическом контроле подростки. Еще 157 стоящих на межведомственном учете ребят были летом в муниципальных лагерях, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

- Со стороны города мы обеспечиваем все условия: пришкольные и загородные лагеря, трудовые отряды, образовательные программы. Но очень важно, чтобы родители осознавали свою ответственность за летний период. Наша задача – донести информацию до каждой семьи, чтобы дети не были предоставлены сами себе, пока родители на работе, – отметил Ильсур Метшин.

