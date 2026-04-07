В Минпросвещения определились с системой оценки поведения учеников в школах
Поведение смогут оценить как образцовое, допустимое и недопустимое.
Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе: образцовое, допустимое и недопустимое. В 2026/2027 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны. Об этом рассказала замминистра просвещения Ольга Колударова.
Данная система отличается «лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности». К такой модели оценки положительно отнеслись свыше 78 процентов учащихся, 73 процента педагогов и 87 процентов родителей.
Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика. В 2027/2028 учебном году оценку поведения внедрят во всех школах страны.
Ране глава РАН Геннадий Красников посчитал достаточным десятилетнее обучение в школах. Однако многое зависит от целей, которые ставятся перед выпускниками.
