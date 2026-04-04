Образование
4 апреля 14:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава РАН считает достаточным десятилетнее обучение в школах

Однако многое зависит от целей, которые ставятся перед выпускниками.

В школах России может быть достаточно десятилетнего обучения, заявил глава РАН Геннадий Красников. Его слова передает РИА Новости.

Красников подчеркнул, что не считает себя специалистом в этой сфере, но полагает, что 10 лет обучения может и хватить. Однако, по его словам, многое зависит от целей, которые ставятся перед выпускниками.

Вопрос, по мнению главы РАН, нужно рассматривать комплексно, так как школьное образование должно быть сбалансировано с последующими уровнями образования — среднетехническим, высшим и аспирантурой. Все эти этапы взаимосвязаны, а изменения в одном из них требуют учета других, заметил Красников.

Напомним, в СССР до 1987 года обучение в школах длилось десять лет. Ученики могли поступать в училища или техникумы после 8-го класса.

Ранее сообщалось, что перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ, подготовило Минпросвещения. В списке — 727 учебных учреждений, где будет действовать особый порядок итоговой аттестации, в том числе 405 школ в Курской области, 212 школ в Белгородской области, 41 в Брянской и 69 в Севастополе.

