Образование
30 марта 14:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Университет Иннополис вошел в топ-3 вузов по трудоустройству программистов

Магистры и бакалавры направления «Информатика и вычислительная техника» легко находят работу после окончания учебы.

Университет Иннополис вошел в топ-3 вузов по трудоустройству программистов

Автор фото: пресс-служба Университета Иннополис

Согласно рейтингу 2026 года Университет Иннополис занял первые строчки по индексу трудоустройства студентов информационно-технологических направлений после окончания вуза. Список, опубликованный Минтрудом, охватывает тысячу учреждений всей России и 52 направления, сообщает пресс-служба татарстанского университета.

В частности, по трудоустройству бакалавров направления «Информатика и вычислительная техника» Университет Иннополис занял второе место, а среди магистров — третье. Составители рейтинга оценивали доход и количество устроившихся на работу студентов-очников. Однако речь идет не о только выпустившихся специалистах. Показатели рассчитывали на момент спустя два года после окончания вуза, поскольку в это время жизненные обстоятельства молодежи становятся стабильными. В первые годы возможны переезды и другие кардинальные изменения.

Ранее Университет Иннополис вновь подтвердил свой высокий уровень обучения. Татарстанский вуз занял второе место в стране по качеству платного приема и четвертое — по совокупному приему.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.