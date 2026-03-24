Детей на домашнем обучении обязали сдавать экзамены в школе
Депутаты озаботились тем, что права учащихся нарушаются из-за игнорирования родителями промежуточной аттестации.
Дети, обучающиеся в домашнем формате, теперь будут обязаны сдавать ГИА и другие контрольные точки непосредственно в школе так же, как и другие ученики. Соответствующий проект поправок одобрило российское правительство. Инициаторами изменения федерального закона об образовании стали представители Брянской области, сообщает «Ъ».
До внесения поправок дети имели право сдавать экзамены в школе, но итоговое решение оставалось за семьей. Необходимость изменений объясняют тем, что родители игнорируют промежуточную аттестацию, а в итоге интересам учащихся может быть «нанесен значительный вред».
Ранее депутат из Татарстана Илья Вольфсон предложил и вовсе усложнить процесс перехода на семейное обучение. Парламентарий считает, что это необходимо для сохранения целостности системы, равного доступа к образованию и защиты интересов детей.
