Депутаты озаботились тем, что права учащихся нарушаются из-за игнорирования родителями промежуточной аттестации.

Дети, обучающиеся в домашнем формате, теперь будут обязаны сдавать ГИА и другие контрольные точки непосредственно в школе так же, как и другие ученики. Соответствующий проект поправок одобрило российское правительство. Инициаторами изменения федерального закона об образовании стали представители Брянской области, сообщает «Ъ».

До внесения поправок дети имели право сдавать экзамены в школе, но итоговое решение оставалось за семьей. Необходимость изменений объясняют тем, что родители игнорируют промежуточную аттестацию, а в итоге интересам учащихся может быть «нанесен значительный вред».

Ранее депутат из Татарстана Илья Вольфсон предложил и вовсе усложнить процесс перехода на семейное обучение. Парламентарий считает, что это необходимо для сохранения целостности системы, равного доступа к образованию и защиты интересов детей.

