Образование
23 марта 10:51
Автор материала:Павел Наумов

Свыше 12 тысяч казанских детей ждут очереди в детский сад

Для детей, не попавших в приоритетный детский сад, будет организован временный перевод в другие учреждения с сохранением очереди.

Свыше 12 тысяч казанских детей ждут очереди в детский сад

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани более 12 тысяч малышей ждут места в детском саду. Распределение мест происходит через систему «Электронный детский сад», рассказал начальник управления образования исполнительного комитета Казани Ирек Ризванов.

Спикер напомнил, что родители получают уведомления о направлении ребёнка в детский сад в личном кабинете на портале госуслуг. Важно следить за статусом заявления до 15 апреля.

- Если ребёнок не получил направление, родители могут обратиться на горячую линию или в районный отдел образования. С июля 2024 года для детей, не попавших в приоритетный детский сад, будет организован временный перевод в другие учреждения с сохранением очереди, - добавил Ризванов.

В этом году, по его словам, с 1 апреля стартует приём заявлений в первый класс. По предварительным данным, за парты сядут более 15 тысяч первоклассников. Родители могут подать заявление через портал госуслуг, «Почту России» или лично в школе.

- Уже 28 марта в школах города начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 4 апреля. Во время каникул в Казани более 10 тысяч школьников посетят детские лагеря. В преддверии каникул в образовательных организациях пройдут классные часы и профилактические беседы. Они помогут детям научиться безопасному поведению на дороге, у водоёмов и в тёмное время суток, - уточнил Ризванов.

Также, как подчеркнул спикер, педагоги проведут родительские собрания. Они напомнят родителям о важности контроля за детьми во время каникул и совместной ответственности за их безопасность.

- Более 10 тысяч учеников начальной и средней школы примут участие в лагерной смене. Программа включает патриотические мероприятия, которые помогут детям уважать историю, традиции и культуру нашей страны. Стоимость путёвки составляет 306 рублей за смену, но большая часть расходов покрывается из республиканского бюджета, - сказал Ризванов.

В пришкольных лагерях, по его словам, дети будут получать двухразовое горячее питание.

Ранее мы писали, что в Казани три детсада признали лучшими билингвальными дошкольными учреждениями. Это детсады № 214, № 3 и № 291.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.