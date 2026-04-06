В первом квартале 2026 года, когда начинается активная подготовка к экзаменам, наблюдается значительный рост интереса к вакансиям в области преподавания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В регионах России в первом квартале 2026 года в преддверии экзаменов чаще всего искали репетиторов по истории (+55%), геометрии (+32%) и математике (+18%). Об этом говорится в исследовании «Авито».

Также наблюдается рост спроса на репетиторов. Чаще всего их искали в Вологодской области (+45% вакансий год к году), Омской области (+29%) и Башкортостане (+9%).

Количество откликов на предложения о работе репетитором возросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата на этих позициях составляет 45 220—81 184 рублей в месяц. Фактический доход может сильно меняться в зависимости от типа занятости (полная ставка, гибкий график), количества учеников и опыта преподавателя.

Помимо этого вырос интерес пользователей к услугам репетиторов в области анатомии — более чем в 2 раза. Это связано с тем, что данный предмет является профильным для поступающих в медицинские вузы и колледжи, где требуется серьезная подготовка. В сегменте иностранных языков общий спрос на репетиторов вырос почти в 2 раза (+93%), пользователи активнее искали специалистов по менее распространенным языкам: армянскому (+22%), польскому (+16%), итальянскому (+14%), японскому (+12%) и французскому (+3%).

Руководитель бизнес-направлений «Красота и здоровье» и «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников рассказал, что сейчас наблюдается рост спроса на подготовку к олимпиадам на 17% — это говорит о том, что школьники и их родители начинают готовиться заранее, с прицелом на следующий учебный год, а также ищут помощи на финальных этапах.

«Также услугами репетиторов стали чаще пользоваться для точечной подготовки к ЕГЭ базового или профильного уровня: спрос на такие занятия вырос на 15% и 8% соответственно», — уточнил Санников.

Ранее сообщалось, большинство родителей казанских школьников готовы отдавать за репетиторство своих детей 30 тысяч рублей в месяц. По данным специалистов, большинство опрошенных родителей абитуриентов уверены, что без репетиторства поступить в хороший вуз невозможно — этого ответа придерживались 44% респондентов. Также 45% опрошенных заявили, что готовы тратить на репетиторство детей от 10 до 50 тысяч рублей в месяц: 40% из них готовы уложиться в 30 тысяч рублей в месяц.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.