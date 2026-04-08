На один час будет короче последний день месяца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане последняя рабочая неделя апреля будет сокращенной. Работать предстоит четыре дня, с 27 по 30 апреля. В последний день апреля, в четверг, рабочий день сократится на 1 час.

Как указано в производственном календаре на 2026 год, выходные выпадают на 1-3 мая. Также в мае мы будем отдыхать с 9 по 11-е и 27-го, в Курбан-байрам.

В мае получается 13 выходных дней. В целом по России – 12. У татарстанцев дней для отдыха на один больше, так как выходной предусмотрен и в Курбан-байрам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.