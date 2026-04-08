Татарстанцы получат субсидии на проведение газа внутри границ участка дома
На эти цели в бюджете республики заложено более 92 миллионов рублей.
В Татарстане в 2026 году продолжат оказывать адресную помощь гражданам при проведении газа внутри границ участка домовладения и приобретении внутридомового газового оборудования.
На эти цели в бюджете республики на нынешний год в рамках программы социальной поддержки предусмотрены средства - 92,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.
В ведомстве уточнили, что размер единовременной субсидии определяется как сумма фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение.
Ранее мы сообщали, почему россиянам придется платить за отопление и летом. Собственникам стоит разобраться в способе начисления оплаты в родном регионе, обратившись в управляющую компанию.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Полиция проводит проверку.
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
Из‑за отказа выпустить покурить мужчина вытолкнул сотрудницу из вагона.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.