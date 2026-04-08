В Татарстане в 2026 году продолжат оказывать адресную помощь гражданам при проведении газа внутри границ участка домовладения и приобретении внутридомового газового оборудования.

На эти цели в бюджете республики на нынешний год в рамках программы социальной поддержки предусмотрены средства - 92,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.

В ведомстве уточнили, что размер единовременной субсидии определяется как сумма фактически понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение.

Ранее мы сообщали, почему россиянам придется платить за отопление и летом. Собственникам стоит разобраться в способе начисления оплаты в родном регионе, обратившись в управляющую компанию.

