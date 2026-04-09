Общество
9 апреля 13:14
Автор материала:Екатерина Петрова

Названо самое популярное место бракосочетания в Татарстане

Сюда приезжают для женитьбы даже пары даже из других регионов.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В Татарстане браки регистрируют в 47 ЗАГСах и 22 сельских и городских поселениях. Самым популярным местом является Центр семьи «Казан». Сюда на роспись приезжают даже из других регионов: были пары из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и из других мест.

Подать заявление можно дистанционно, через Единый портал госуслуг. Это расширяет возможности, рассказали «Вечерней Казани» в Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана.

«ЗАГС посещают всего один раз – в день регистрации брака. Данным сервисом воспользовались 70 процентов молодоженов», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от пышных свадеб из-за сильного роста цен. Всего два года назад средний чек за еду составлял от пяти до семи тысяч рублей на человека, а сейчас — 8–10 тысяч.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.