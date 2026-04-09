Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В Татарстане браки регистрируют в 47 ЗАГСах и 22 сельских и городских поселениях. Самым популярным местом является Центр семьи «Казан». Сюда на роспись приезжают даже из других регионов: были пары из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и из других мест.

Подать заявление можно дистанционно, через Единый портал госуслуг. Это расширяет возможности, рассказали «Вечерней Казани» в Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана.

«ЗАГС посещают всего один раз – в день регистрации брака. Данным сервисом воспользовались 70 процентов молодоженов», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от пышных свадеб из-за сильного роста цен. Всего два года назад средний чек за еду составлял от пяти до семи тысяч рублей на человека, а сейчас — 8–10 тысяч.

