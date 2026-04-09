Почему Татарстану пока сложно наладить речное сообщение с другими городами
Для расширения маршрутной сети необходимо решить проблемы с речной инфраструктурой.
Наладить речное сообщение с некоторыми городами пока не получается из-за проблем с инфраструктурой. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот Татарстана» Роман Лизалин.
Как отметил спикер, жители регулярно обращаются с просьбами возобновить навигацию по маршруту Казань — Сарапул. Однако пока это невозможно из‑за состояния причальной стенки, но специалисты прорабатывают варианты решения проблемы.
Сейчас также ведутся переговоры с Ульяновском. Предложение от Татарстана уже направлено. Флот Татарстана заявляет о готовности восстановить навигацию и с Самарой. Сейчас прорабатываются возможные форматы взаимодействия.
В этом году компания больше внимания уделит работе над расширением маршрутной сети скоростных судов, но преимущественно внутри региона. Интерес к сотрудничеству проявляет Рыбная Слобода, однако сейчас порт не может принимать суда компании. Проблему рассчитывают решить в следующем году.
Ранее Лизалин также рассказал, что Флот Татарстана хочет обеспечить бесшовную навигацию из Казани в Верхний Услон. Компания уже заключила контракт на покупку двух судов на воздушной подушке, благодаря которым удастся обеспечить круглогодичную навигацию. Они должны прибыть в Татарстан к осени.
