Самому взрослому жениху, как рассказали в ЗАГСе, было 92 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мужчины в Татарстане чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет — это 28 процентов от всех браков. А активный возраст замужества у женщин — 18—24 года. На этот возраст приходится 36,5 процента браков.

В Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани» заявили, что активный возраст женитьбы и замужества остался в этой же возрастной категории, что и годом ранее.

Более 200 мужчин и женщин вступили в брак в возрасте старше 70 лет. Самому взрослому жениху было 92 года, а трем невестам — 84.

Ранее сообщалось, что в Казани церемонию бракосочетания предлагают провести в литературном музее Габдуллы Тукая. Стоимость выездной церемонии в музее на улице Тукая, 74 составит 6300 рублей.

