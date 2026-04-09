Общество
9 апреля 12:36
Автор материала:Екатерина Петрова

В каком возрасте татарстанцы чаще всего вступают в брак

Самому взрослому жениху, как рассказали в ЗАГСе, было 92 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мужчины в Татарстане чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет — это 28 процентов от всех браков. А активный возраст замужества у женщин — 18—24 года. На этот возраст приходится 36,5 процента браков.

В Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани» заявили, что активный возраст женитьбы и замужества остался в этой же возрастной категории, что и годом ранее.

Более 200 мужчин и женщин вступили в брак в возрасте старше 70 лет. Самому взрослому жениху было 92 года, а трем невестам — 84.

Ранее сообщалось, что в Казани церемонию бракосочетания предлагают провести в литературном музее Габдуллы Тукая. Стоимость выездной церемонии в музее на улице Тукая, 74 составит 6300 рублей.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
