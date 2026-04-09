В каком возрасте татарстанцы чаще всего вступают в брак
Самому взрослому жениху, как рассказали в ЗАГСе, было 92 года.
Мужчины в Татарстане чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет — это 28 процентов от всех браков. А активный возраст замужества у женщин — 18—24 года. На этот возраст приходится 36,5 процента браков.
В Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани» заявили, что активный возраст женитьбы и замужества остался в этой же возрастной категории, что и годом ранее.
Более 200 мужчин и женщин вступили в брак в возрасте старше 70 лет. Самому взрослому жениху было 92 года, а трем невестам — 84.
Ранее сообщалось, что в Казани церемонию бракосочетания предлагают провести в литературном музее Габдуллы Тукая. Стоимость выездной церемонии в музее на улице Тукая, 74 составит 6300 рублей.
