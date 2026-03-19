Казанцам предложили пожениться в музее Габдуллы Тукая
Стоимость церемонии 6300 рублей.
В Казани церемонию бракосочетания предлагают провести в литературном музее Габдуллы Тукая (дом Шамиля), об этом сообщили в управлении ЗАГС столицы Татарстана.
Стоимость выездной церемонии в музее на улице Тукая, 74 составит 6300 рублей. На «Госуслугах» также доступны красивые даты: 05.06.26 и 26.06.26.
По вопросам выбора зала, оформления и оплаты услуг нужно обращаться в дирекцию музея.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем в 2024 году. Такое увеличение в Татарстане фиксируется впервые за последние три года.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.