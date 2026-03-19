Общество
19 марта 17:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцам предложили пожениться в музее Габдуллы Тукая

Стоимость церемонии 6300 рублей.

Казанцам предложили пожениться в музее Габдуллы Тукая

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани церемонию бракосочетания предлагают провести в литературном музее Габдуллы Тукая (дом Шамиля), об этом сообщили в управлении ЗАГС столицы Татарстана.

Стоимость выездной церемонии в музее на улице Тукая, 74 составит 6300 рублей. На «Госуслугах» также доступны красивые даты: 05.06.26 и 26.06.26.

По вопросам выбора зала, оформления и оплаты услуг нужно обращаться в дирекцию музея.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем в 2024 году. Такое увеличение в Татарстане фиксируется впервые за последние три года.

