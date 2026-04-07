В течение десяти лет статистика онкологии среди категорий жителей не меняется.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые случаи опухолей в России в 54 процентах случаев выявляют именно у женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава, академика РАН Андрея Каприна.

Тенденция меньшего выявления рака у мужчин сохраняется уже в течение десяти лет, добавил эксперт. Однако чаще всего подвержено онкологии именно старшее поколение. Средний возраст появления этой патологии — 65 лет.

Напомним, что впервые в практике больному с раком кожи была введена отечественная противоопухолевая вакцина. Однако применение препарата не отменило высоких рисков прогрессирования меланомы.

Эксперты также считают, что в ближайшие годы рак может обогнать сердечно-сосудистые заболевания по смертности. При этом во многих странах борьбе с онкологией по-прежнему не уделяют необходимого политического и финансового внимания, несмотря на количество летальных исходов.

