У кого в России чаще всего выявляют рак
В течение десяти лет статистика онкологии среди категорий жителей не меняется.
Новые случаи опухолей в России в 54 процентах случаев выявляют именно у женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава, академика РАН Андрея Каприна.
Тенденция меньшего выявления рака у мужчин сохраняется уже в течение десяти лет, добавил эксперт. Однако чаще всего подвержено онкологии именно старшее поколение. Средний возраст появления этой патологии — 65 лет.
Напомним, что впервые в практике больному с раком кожи была введена отечественная противоопухолевая вакцина. Однако применение препарата не отменило высоких рисков прогрессирования меланомы.
Эксперты также считают, что в ближайшие годы рак может обогнать сердечно-сосудистые заболевания по смертности. При этом во многих странах борьбе с онкологией по-прежнему не уделяют необходимого политического и финансового внимания, несмотря на количество летальных исходов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
