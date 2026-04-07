Собственник участка активно пытался добиться отмены статуса ОКН, считая проведенную экспертизу ошибочной.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и Верховный суд республики подтвердили законность включения парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Верхнеуслонском районе в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает выигравший долгий спор Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Представители правосудия не ответили на жалобу собственника Романа Гущина, который пытался добиться отмены этого статуса. Его представитель указывал на субъективность проведённой экспертизы и утверждал, что парк не обладает признаками объекта культурного наследия. Однако две инстанции посчитали законными охрану парка и границы установленных территорий, в том числе включающие в себя уничтоженный яблоневый сад.

«Комитет не просто говорит о защите наследия — он доказывает это в судах», — заявил председатель комитета Иван Гущин.

Напомним, что прения начались еще пять лет назад, и парк оказался в опасности из-за нового собственника. Суд провел еще одну экспертизу, которая повлияла на исход дела. В последний раз заседание было отложено из-за требования присутствия аттестованного эксперта Владимира Авдеева, который выдал заключение о необоснованности присвоение статуса ОКН.

