Общество
7 апреля 14:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиян просят выбрать имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

Голосование запускает ВТБ.

Автор фото: Сергей Горшков / нацпарк «Земля леопарда»

В соцсетях ВТБ идет голосование за лучшее имя для котёнка дальневосточного леопарда — третьего малыша из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток).

Специалистам не сразу удалось вычислить пол третьего котенка. Помогла фотоловушка: это мальчик, которому около двух лет. Попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

«ВТБ символически опекает дальневосточных леопардов несколько лет. За это время мы провели три открытых конкурса, выбирая имена для редких кошек – мамы Герды и двух её котят. Третий котёнок прятался и попался на фотоловушку недавно. В этот раз при выборе имени мы вовлекли ИТ-команду банка. Ждём, какой из предложенных ею вариантов предпочтет аудитория соцсетей и конференции Data Fusion 2026, где также можно будет проголосовать за наиболее понравившееся имя», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Пользователям предлагают выбрать из пяти имен:

- Дион: производное от Диониса – имени древнегреческого бога природы, жизненной силы, инстинктов и преображения. В мифах Дионис обладал даром видеть скрытое и распознавать истинную суть вещей;

- Фьюжн: имя, в котором сплелись технологии и дикая природа;

- Верн: имя отсылает к Владимиру Вернадскому – естествоиспытателю и создателю учения о ноосфере, которая объединяет интеллект и природу в единую систему;

- Космик: в память об основателе русского космизма и философе Николае Фёдорове, который считал, что человечество призвано не покорять природу, а мудро регулировать её, восстанавливая утраченное и сохраняя жизнь во всех формах;

- Прометей: мифический титан даровал людям огонь – символ передачи знаний и возможности прогресса.

Голосование пройдет с 7 по 9 апреля в ВК-сообществе Data Fusion, а 8 и 9 апреля – ещё и на площадке конференции Data Fusion 2026 в Москве (кластер «Ломоносов»). Итоги подведут 10 апреля в официальных сообществах ВТБ в социальных медиа.

Отметим, что ВТБ поддерживает нацпарк «Земля леопарда» с 2023 года. Банк носит титул Хранителя леопарда. Под опекой - семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котёнок, для которого и собираются выбрать имя.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.