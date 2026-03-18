Общество
18 марта 16:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Половина казанцев считает, что ипотека укрепляет брак

Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый второй казанец называет ипотеку скрепляющим фактором для семьи. Так считают 52,6 процента жителей. А главный аргумент — сложность в разделе имущества (24 процента). Также 21 процент опрошенных заявил, что готовы брать ипотеку только вместе с надежным партнером. И лишь три процента указывают на серьезность совместных обязательств как таковых. Исследование провели аналитики Level Group.

Меньше половины (47,4 процента) казанцев не считают ипотеку фактором, влияющим на прочность брака. 35 процентов говорят, что союз скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а 16 процентов отмечают, что ипотека в принципе не является помехой для перемен в личной жизни.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отмечает: чем счастливее люди оценивают свой брак, тем менее они склонны связывать его устойчивость с финансовыми обязательствами. Это особенно важно в связи с изменениями в семейной ипотеке, так как у супругов больше нет второго шанса использовать льготную ставку.

Ранее сообщалось, что на семейную ипотеку многодетные татарстанцы купят только «коробку». По мнению аналитиков, льготный заем в республике не позволит родителям с тремя и более детьми приобрести квартиру необходимой площади.

