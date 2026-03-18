Прогноз на предстоящее половодье в этом году достаточно тревожный, предупреждают республиканские власти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Под угрозой подтопления в Татарстане находятся десятки участков дорог. Какие именно - раскрыл на брифинге замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Николай Суржко.

Наступление воды грозит автомобильным дорогам в нескольких десятках районов республики. Среди них участки в Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Алькеевском и других районах Татарстана. Подробнее на фото.

Напомним, что власти республики дали тревожный прогноз на весеннее половодье. В этом году оно может затронуть свыше 13 тысяч татарстанцев.

