Какие дороги затопит в Татарстане с приходом весеннего половодья
Прогноз на предстоящее половодье в этом году достаточно тревожный, предупреждают республиканские власти.
Под угрозой подтопления в Татарстане находятся десятки участков дорог. Какие именно - раскрыл на брифинге замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Николай Суржко.
Наступление воды грозит автомобильным дорогам в нескольких десятках районов республики. Среди них участки в Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Алькеевском и других районах Татарстана. Подробнее на фото.
Напомним, что власти республики дали тревожный прогноз на весеннее половодье. В этом году оно может затронуть свыше 13 тысяч татарстанцев.
