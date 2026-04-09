Работу интернета в России стараются стабилизировать, заявил Песков
В Кремле признают проблемы в работе связи по стране.
Профильные службы работают над нормализацией работы Сети в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков признал, что проблемы с интернетом в стране действительно есть — разные ресурсы работают с перебоями.
«Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются», — заявил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что и госучреждения России начали активно покупать корпоративный ВПН. За три месяца 2026 года число таких контрактов выросло на 22,6 процента — всего их заключили больше тысячи. Однако сумма, оплаченная по сделкам, упала с 6,9 миллиарда до 2,02 миллиарда рублей за год.
При этом Кремлю неизвестно, давал ли президент России Владимир Путин поручение ограничить использование сервисов ВПН в стране. Об этом также заявил Песков.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Подсудимый полностью признал вину.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.