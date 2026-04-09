В Кремле признают проблемы в работе связи по стране.

Автор фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Профильные службы работают над нормализацией работы Сети в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков признал, что проблемы с интернетом в стране действительно есть — разные ресурсы работают с перебоями.

«Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются», — заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что и госучреждения России начали активно покупать корпоративный ВПН. За три месяца 2026 года число таких контрактов выросло на 22,6 процента — всего их заключили больше тысячи. Однако сумма, оплаченная по сделкам, упала с 6,9 миллиарда до 2,02 миллиарда рублей за год.

При этом Кремлю неизвестно, давал ли президент России Владимир Путин поручение ограничить использование сервисов ВПН в стране. Об этом также заявил Песков.

