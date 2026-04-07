Клиенты смогут не только решать свои финансовые вопросы, но и в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать товары, заказывать доставку продуктов.

В обновленной версии «ВТБ Онлайн» появятся сервисы для решения повседневных задач клиентов. Сервисы также доступны клиентам Почта Банка, перешедшим в ВТБ в рамках интеграции. Они помогут спланировать отдых, обновить технику или заказать продукты домой, не выходя из банковского приложения.

Пользователи смогут не только решать свои финансовые вопросы, но и в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать товары: одежду, косметику и электронику, заказывать доставку продуктов. Оплачивая эти покупки картой ВТБ, клиенты получат дополнительную выгоду от банка – повышенный кешбэк до 30%. Среди преимуществ также единый вход в сервисы через «ВТБ Онлайн» и удобная авторизация по ВТБ ID. Возможность оплаты покупок через ВТБ Pay повышает удобство, безопасность и скорость расчетов.

«Сегодня клиент хочет получать от банка не только финансовые услуги, но и сервисы для решения повседневных вопросов. Теперь, чтобы спланировать путешествие или заказать ужин, не нужно покидать «ВТБ Онлайн». Мы создаём единую площадку, где за счёт глубокой интеграции с партнёрами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще, а покупки выгоднее», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

Уже сейчас пользователям в «ВТБ Онлайн» в разделе «Живи с ВТБ» доступны первые предложения в категориях путешествий и шопинга.

В разделе «Путешествия» можно приобрести билеты от крупнейших авиакомпаний и забронировать отель или жилье для отдыха.

В разделе «Шопинг» — купить электронику и бытовую технику от ведущих производителей.

В течение года ВТБ планирует расширять функционал с новыми партнерами – появятся сервисы развлечений, где можно купить билеты на мероприятия, в театр, кино, на концерты или фестивали.

«ВТБ Онлайн» обновил свой функционал и дизайн. В новой версии приложения можно повысить уровень обслуживания, воспользоваться сервисами от партнеров банка, а также получить онлайн-консультацию 24/7.

