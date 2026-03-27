Общество
27 марта 09:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ЦБ предложил запретить недобросовестным застройщикам работать с займами

Эльвира Набиуллина поддержала идею совместной работы с Минстроем для помощи пострадавшим от действий таких компаний.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центробанк предлагает запретить недобросовестным застройщикам брать кредиты. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Она поддержала идею создать рабочую группу с Минстроем, чтобы помочь людям, пострадавшим от таких компаний. В группу войдут банкиры, чиновники и представители ЦБ.

«Если на рынке есть недобросовестные застройщики, надо решать, что с ними делать. Может, просто не пускать их к деньгам банков», — сказала Набиуллина.

Сейчас такие компании могут взять кредит, построить дом, а потом дольщики остаются без квартир и денег. Только в 2025 году в России были крупные случаи обмана в Подмосковье и Краснодарском крае.

В ЦБ считают: если отрезать нечестных строителей от кредитов, проблем станет меньше. В Минстрое идею поддержали. Рабочая группа должна заработать в ближайшее время.

