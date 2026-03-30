Татарстанцам на «Тотальном диктанте» предложат текст о детстве Пушкина
За две недели начнутся подготовительные курсы.
Татарстанцы смогут проверить свою грамотность, приняв участие в международной просветительской акции «Тотальный диктант», которая пройдет 18 апреля практически во всех населенных пунктах республики – планируется организовать более 1000 площадок.
В этом году участникам акции предстоит писать текст Алексея Варламова, писателя-прозаика, публициста и исследователя русской литературы XX века, доктора филологических наук, лауреата премии «Большая книга», ректора Литературного института имени А.М. Горького. Он будет посвящен малоизвестным страницам детства Александра Сергеевича Пушкина, сообщают организаторы.
В преддверии акции жители и гости Казани смогут посетить состоящие из трех занятий подготовительные курсы, которые начнутся за две недели до проведения диктанта. Информацию о них можно прочитать в социальных сетях «Тотального диктанта» в Казани. Курсы также проводятся в онлайн-формате в официальной группе «Тотального диктанта». Трансляция будет проходить каждую среду в 19:00 на платформе «VK Видео».
Принять участие в написании диктанта смогут все желающие. Регистрация будет открыта за 10 дней до диктанта (8 апреля) на сайте.
К участию приглашаются также школьники с 1-го по 8-й классы, которые не будет писать диктант – для них приготовят интерактивные задания по русскому языку. О площадках станет известно 8 апреля.
Ранее сообщалось, что учебники по русскому и литературе для 10—11-х классов передадут в Минпросвещения. В школах они могут появиться с 1 сентября 2027 года. Сейчас идет работа над линейкой для 5–9-х классов и начальной школы.
