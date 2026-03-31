Новая платформа позволит родителям найти занятия по району города, направлению, конкретному кружку или специалисту.

Автор фото: соцсети

В Казани запустили новую платформу, где представлены все клубы МБУ «Подросток», которая станет частью городского информационного портала «Моя Казань» и позволит горожанам быстро находить кружки и секции для детей и подростков, рассказал на аппаратном совещании председатель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

Ильсур Метшин подчеркнул, что после масштабной реконструкции, трансформации и модернизации подростковых клубов их потенциал вырос – не только по вместимости, но и по количеству направлений для развития. Цифровые решения помогут родителям быстро сориентироваться и выбрать, где и чему учить детей.

- Сегодня есть десятки направлений для раскрытия таланта и развития, поэтому каждый сможет найти занятие по интересам – то, что действительно важно современному ребенку и подростку. Важно, чтобы было не только желание, но и чтобы мы его подогревали. Рассчитываем, что вместе с родителями и руководством подростковых клубов сможем привлечь новых воспитанников, – отметил градоначальник.

На сайте размещена информация обо всех клубах объединения МБУ «Подросток», а также данные об организации, контакты учреждений, форма обратной связи и актуальные новости. У каждого клуба — своя собственная страница, где подробно описана его работа. Здесь можно будет не только ознакомиться с расписанием кружков и записаться на первое занятие, но и оплатить онлайн внебюджетные услуги.

В пресс-службе казанской мэрии напомнили, что сейчас в городе работают 70 подростковых клубов во всех районах, которые посещают более 20 тысяч детей и подростков.

Ранее мы писали, что казанских подростков ждет «Недетский разговор» с Ильсуром Метшиным. К участию приглашаются ребята от 12 до 18 лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.