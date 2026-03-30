За неделю в Татарстане отравились 74 человека
Среди них 11 детей и 6 подростков.
С 23 по 29 марта 2026 года в Татарстане госпитализированы с острым отравлением 74 человека. Среди них 11 детей, которые отравились и-за недосмотра взрослых (14,8 процента), и 6 подростков (8,1 процента). Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.
Представители мужского пола травились чаще (62,2 процента). Суицидальных случаев было 33,3 процента, с целью одурманивания – 57,1 процента, прочие – 9,6 процента. По ошибке или случайно отравились 22,2 процента и 27,7 процента соответственно. С целью опьянения — 33 процента и другие случаи – 17,1 процента.
Из всех случаев 16 — это отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Их место приобретения неизвестно.
Ранее сообщалось, что казанские медики первые в России вернули зрение отравившемуся метанолом. Мужчина в последний день отдыха в Индонезии выпил местное пиво.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
