Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бесплатную юридическую помощь в Татарстане беженцы смогут получить за счет государства, корреспондирующие изменения в ближайшее время будут внесены в соответствующий республиканский закон. Об этом сообщили в министерстве юстиции республики.

В перечень лиц, которые могут получить поддержку, добавлены люди, ходатайствующие о признании их вынужденными переселенцами или беженцами, лица, уже признанные вынужденными переселенцами или беженцами, а также лица, получившие временное убежище на территории России.

За бесплатной юридической помощью можно обращаться по вопросам получения мер социальной поддержки, признания статуса вынужденного переселенца или беженца, предоставления временного убежища, приема в гражданство, установления юридически значимых фактов и восстановления утраченных документов.

Ранее сообщалось, что работников из-за рубежа намерены привлекать и трудоустраивать в России в рамках организованного набора. По предложению МВД, эксперимент продлится в стране с 1 января 2027 года до конца 2029 года. В рамках нововведения планируется создать реестр, в котором будут содержаться сведения о трудовом мигранте и нанимающем его работодателе. Эксперимент пройдет на территории всей страны, кроме Москвы и Московской области.

