Общество
30 марта 20:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Беженцам в Татарстане позволят получить бесплатную юридическую помощь

Соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в республиканский закон.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бесплатную юридическую помощь в Татарстане беженцы смогут получить за счет государства, корреспондирующие изменения в ближайшее время будут внесены в соответствующий республиканский закон. Об этом сообщили в министерстве юстиции республики.

В перечень лиц, которые могут получить поддержку, добавлены люди, ходатайствующие о признании их вынужденными переселенцами или беженцами, лица, уже признанные вынужденными переселенцами или беженцами, а также лица, получившие временное убежище на территории России.

За бесплатной юридической помощью можно обращаться по вопросам получения мер социальной поддержки, признания статуса вынужденного переселенца или беженца, предоставления временного убежища, приема в гражданство, установления юридически значимых фактов и восстановления утраченных документов.

Ранее сообщалось, что работников из-за рубежа намерены привлекать и трудоустраивать в России в рамках организованного набора. По предложению МВД, эксперимент продлится в стране с 1 января 2027 года до конца 2029 года. В рамках нововведения планируется создать реестр, в котором будут содержаться сведения о трудовом мигранте и нанимающем его работодателе. Эксперимент пройдет на территории всей страны, кроме Москвы и Московской области.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
