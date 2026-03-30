Общество
30 марта 20:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дачников могут оштрафовать за туалет в неположенном месте

Наказание грозит, если туалет установлен в нарушение санитарных норм.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Штрафы за туалет, расположенный не в том месте, могут назначить дачникам. Сумма составляет до пяти тысяч рублей. А ситуация может дойти и до суда, если соседи пожалуются. Об этом рассказал адвокат Давид Тарановский, его слова приводит ТАСС.

Формально штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако на практике, по словам адвоката, сумма может вырасти до пяти тысяч рублей. А если туалет построен самовольно и не по правилам, владельца могут обязать его снести за свой счет.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит соблюдать расстояния до соседских домов, колодцев и других объектов, рекомендует эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачном участке. Закон вступил в силу с 1 марта. Для физлиц сумма наказания составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для юрлиц — от 400 до 700 тысяч.

