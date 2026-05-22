22 мая 11:49
«Вечерняя Казань»

Стала известна разница в пенсиях между мужчинами и женщинами в России

Различие составляет несколько сотен рублей.

Мужчины-пенсионеры в 2026 году получают пенсию выше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает РИА Новости.

В среднем мужчины получают пенсию в 25 353 рубля в месяц, а женщины — 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России находится на уровне 25 254 рублей.

При этом средний размер пенсий у работающих россиян составил 23 695 рублей, а неработающих — 25 840 рублей.​

Ранее сообщалось, что в Татарстане насчитали свыше 130 тысяч пенсионеров старше 80 лет, которые получают повышенную пенсию по старости. После того как получателю страховой пенсии по старости исполняется 80 лет, фиксированная выплата автоматически возрастает ровно в два раза. В 2026 году размер фиксированной выплаты без повышения составляет 9584 рубля, а после достижения 80 лет — 19 169 рублей. Она начинает начисляться со дня рождения, а поступает на счет на следующий месяц после юбилея.

