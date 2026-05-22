Синоптик Шувалов предсказал, что русская зима будет «съёживаться»
Бесснежные зимы не станут нормой, но холодный сезон заметно сократится.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ТАСС рассказал, как изменится климат в центральной части России. По его словам, традиционная русская зима никуда не денется, но станет короче — «съёжится». При этом бесснежные зимы нормой не станут.
Шувалов пояснил, что эти изменения могут проявиться уже через пять лет. Однако даже при сокращении продолжительности зимы вероятность обильных снегопадов и сильных морозов сохранится.
Ранее сообщалось, что в Казани третий раз за неделю побит температурный рекорд. Прежний максимум держался с 1967 года.
Также мы писали, что миру предрекли голод из-за аномального Эль-Ниньо в 2026 году. Такого нагрева Тихого океана не было с 1878 года, тогда от засухи погибли 50 миллионов человек.
