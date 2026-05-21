Прежний максимум держался с 1967 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани снова обновился температурный рекорд — уже третий за последнюю неделю. По данным метеостанции «Казань-Аэропорт», 20 мая воздух прогрелся до +30,9 градуса. Это на одну десятую градуса выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.

Прежний рекорд был установлен ещё в 1967 году на метеостанции «Казань» — тогда столбики термометров показали +30,8 градуса, передает Гидрометцентр Татарстана.

Ранее мы писали, что температурный рекорд 1984 года был побит в Казани 19 мая. В столице Татарстана зафиксировали +31,2 градуса.

Также в республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.