В Казани третий раз за неделю побит температурный рекорд
Прежний максимум держался с 1967 года.
В Казани снова обновился температурный рекорд — уже третий за последнюю неделю. По данным метеостанции «Казань-Аэропорт», 20 мая воздух прогрелся до +30,9 градуса. Это на одну десятую градуса выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.
Прежний рекорд был установлен ещё в 1967 году на метеостанции «Казань» — тогда столбики термометров показали +30,8 градуса, передает Гидрометцентр Татарстана.
Ранее мы писали, что температурный рекорд 1984 года был побит в Казани 19 мая. В столице Татарстана зафиксировали +31,2 градуса.
Также в республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса.
