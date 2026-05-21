Общество
21 мая 18:35
Россию ждут потепление, аномалии и таяние Арктики, заявили в Росгидромете

Повышение средних температур произойдет уже в ближайшие 10 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Следующее десятилетие в России принесет с собой потепление, которое коснется и севера страны — Арктики. Там таяние идет «семимильными шагами», и происходит это намного быстрее, чем в других странах с арктической зоной, приводит «Интерфакс» слова главы Росгидромета Игоря Шумакова.

Россиянам также следует готовиться к большому количеству аномалий, а каждый год не будет походить на предыдущий. Например, в Мурманске 31 декабря год от года уже сильно отличается по погоде. Шумаков добавил, что за полярным кругом будет намного больше солнечных дней, и влияет на это деятельность человека на длинной береговой линии России. Однако единую причину потепления ученые назвать не могут.

Ранее эксперт рассказал, что погода в России начнет «скакать» еще сильнее. Внезапные и обильные снегопады весной, которые наблюдались в Москве, станут обычным делом для россиян в будущем.

