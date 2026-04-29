Погода в России начнет «скакать» еще сильнее, предсказали синоптики
Резкие похолодания и потепления станут нормой весной.
Внезапные и обильные снегопады весной, которые наблюдались в Москве, станут обычным делом для россиян в будущем. Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, погодные изменения будут еще более резкими — время между понижением температуры до потеплением сократится. Об этом сообщает «Лента.ру».
На данный момент резкое похолодание в конце апреля можно считать нормой для средней полосы России, а понижения температуры с начала мая больше не ожидается. Осадки в центральной части страны уже можно считать незначительными, объяснил Шувалов.
Ничего необычного в такой погоде нет — на севере все еще холодно, а на юге земля начала прогреваться. Снегопад же вызван глубоким циклоном с очень низким давлением.
Эксперт при этом заверил: лето короче не станет. Наоборот, этот сезон постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10-20 лет.
Ранее сообщалось, что майские праздники в Казани начнутся с дождей. Температура воздуха прогнозируется от +9 до +14 градусов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
