Общество
29 апреля 18:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Погода в России начнет «скакать» еще сильнее, предсказали синоптики

Резкие похолодания и потепления станут нормой весной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Внезапные и обильные снегопады весной, которые наблюдались в Москве, станут обычным делом для россиян в будущем. Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, погодные изменения будут еще более резкими — время между понижением температуры до потеплением сократится. Об этом сообщает «Лента.ру».

На данный момент резкое похолодание в конце апреля можно считать нормой для средней полосы России, а понижения температуры с начала мая больше не ожидается. Осадки в центральной части страны уже можно считать незначительными, объяснил Шувалов.

Ничего необычного в такой погоде нет — на севере все еще холодно, а на юге земля начала прогреваться. Снегопад же вызван глубоким циклоном с очень низким давлением.

Эксперт при этом заверил: лето короче не станет. Наоборот, этот сезон постепенно увеличивается по времени, если анализировать данные за 10-20 лет.

Ранее сообщалось, что майские праздники в Казани начнутся с дождей. Температура воздуха прогнозируется от +9 до +14 градусов.

